Российский военный пытался незаконно попасть в Украину из Польши

Пограничники задержали российского военного, который пытался незаконно попасть в Украину из Польши.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, вчера ночью на участке отдела «Шегини» во Львовской области группа реагирования Мостиского пограничного отряда задержала гражданина России.

Мужчина пытался преодолеть украинско-польский участок границы вне пункта пропуска.

Россиянина задержали в 800 метрах от линии границы с Польшей.

Как оказалось, нарушитель в 2000 году окончил Новосибирское общевойсковое училище, и в 2001 году был отправлен для прохождения службы на территории Чечни, а, начиная с 2002 года, он якобы нелегально работал в Германии.

Задержанного передали сотрудникам милиции для выяснения всех обстоятельств правонарушения.

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