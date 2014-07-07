В двух районах Донецка ночью стреляли - горсовет

11:33, 07 июля 2014
Общество
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В Донецке в ночь с 6 на 7 июля, по сообщениям жителей, раздавались выстрелы в Калининском и Кировском районах города, сообщает пресс-служба Донецкого горсовета.

В Донецьку стріляли / УНІАН

В то же время, как сообщили в мэрии, по состоянию на 9:30 в Донецке тихо.

Об этом пишет "Радио Свобода".

«Работают коммунальные службы. На городские автомагистрали в полном составе вышел общественный транспорт. Проблем с продовольственным обеспечением в городе нет», - говорится в сообщении.

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В то же время в мэрии подчеркивают, что ситуация в городе стабильно напряженная.

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