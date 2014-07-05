Порошенко и Яценюк выразили соболезнования в связи со смертью митрополита Владимира

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Арсений Яценюк выразили соболезнования в связи со смертью предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата, блаженнейшего митрополита Киевского и всей Украины Владимира.

Об этом сообщает пресс-службы главы государства и Кабмина.

«Из жизни ушел выдающийся духовный лидер, который возглавлял Церковь во времена ее возрождения после десятилетий жестокого гонения. Собственным примером он призывал к жизни по заповедям Господним, к милосердию и благотворительности, примирению и согласию. Все его служение архипастыря было преисполнено любви к родной Украине», - говорится в соболезновании главы государства.

Порошенко выразил соболезнования епископату, духовенству, монашеству и верующим церкви.

«Выражаю глубокие соболезнования епископату, духовенству, мирянам и всей Полноте Украинской Православной Церкви в связи со смертью ее предстоятеля – митрополита Киевского и всей Украины Владимира. Церковь и народ потеряли мудрого проводника, признанного богослова, пастыря, который для многих был образцом высокой духовности и человечности», - отметил Яценюк в соболезновании.

По его словам, «блаженнейший Владимир искренне любил свою Родину и желал ей единства и процветания. Он видел Украину свободным государством в европейской семье народов и мужественно противостоял и политическому давлению, и смертельной болезни. Владыка оставил по себе сотни учеников и многочисленные храмы, духовные школы, монастыри и добрую память миллионов украинцев».

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Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Киеве на 79-м году жизни умер предстоятель УПЦ МП Владимир (Сабодан). Он проходил лечение в одной из киевских клиник.

Также у Владимира было онкологическое заболевание и болезнь Паркинсона. Кроме того, он перенес операции на сердце и бедре.

Состояние здоровья иерарха значительно ухудшилось в январе. По словам его секретаря Александра Драбинко, митрополит не получал надлежащего лечения.