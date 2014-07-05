Луганский бизнесмен, похищенные террористами, сбежал из плена

Как сообщила "Информатору" жена предпринимателя, он 4 дня провел в камере смертников, похитителей не видел.

"Его держали в каком-то очень холодном подвальном помещении, комната была настолько мала, что он научился спать стоя. Иногда выводили на допросы, избивали", - сообщает жена Андрея.

Люди, избивавшие Андрея, были в форме с нашивками "ЛНР".

Похитители не только не кормили его, но даже не давали пить воды. Благодаря счастливому стечению обстоятельств Андрею удалось сбежать.

"Андрей еще очень слаб, сегодня он хотел просто принять ванну и впервые выспаться лежа" — говорит жена Андрея.