На Львовщине мужчина пожертвовал на приобретение амуниции для военных 60 тысяч гривен

Об этом сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Львовского областного военного комиссариата.

Как отмечается в сообщении, неожиданный взнос сделал благотворитель из города Броды Львовской области. Он пожертвовал на нужды военных 60 тыс. грн. Мужчина пожелал сделать это инкогнито, известно лишь, что он является частным предпринимателем.

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„Пожертвованные средства будут использованы для полного обеспечения восьми бойцов, которые призваны в ряды Львовского батальона территориальной обороны Бродовским райвоенкоматом, необходимой амуницией. В этот же день была закуплена форма, обувь и одежда для восьми солдат, в ночь на 1 июля закупили бронежилеты и каски”, - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. В городе Броды дислоцируется 16-я бригада армейской авиации.

2 мая в Славянске погибли пять авиаторов 16-й бригады армейской авиации.

24 июня в сбитом под Славянском возле горы Карачун военном вертолете Ми-8 погибли три члена экипажа Бродовской авиабригады.