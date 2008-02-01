Украинцам платят в два раза меньше, чем россиянам

Государственный комитет статистики Украины сообщил, что среднемесячная заработная плата в стране составила в 2007 году 1351 грн., а средняя зарплата в декабре прошлого года – 1675 грн.

Ранее стало известно, что среднемесячная зарплата в России в прошлом году равнялась 13 тыс. 518 руб., средняя зарплата в декабре – 18 тыс. 457 руб.

Если сопоставить вышеприведенные показатели в долларовом эквиваленте с использованием официальных курсов НБУ и ЦБ РФ, то выяснится, что среднемесячные зарплаты в 2007 году были в России в 1,99 раза выше, чем в Украине. А средние зарплаты в декабре прошлого года в Украине оказались в 2,28 раза ниже, чем в России.

Юрий Глухов для УНИАН