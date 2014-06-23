Украину на этой неделе ожидают дожди и прохлада - Укргидрометцентр

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в понедельник сообщил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

"Погода будет на протяжении этой недели очень нестабильной", - сказал Кульбида.

Он добавил, что на прошедшей неделе средняя дневная температура воздуха была ниже нормы.

"Если сравнить среднюю температуру с нормами этого периода можно сказать, что сейчас по всей территории Украины она на 4-6 градусов ниже нормы для этого периода",- отметил Кульбида.

По данным синоптика, 24 июня дождей не будет, однако небольшие осадки пройдут на севере правобережной Украины. Максимальная температура воздуха составит 19-24 градуса, а на юге страны - 28 градусов выше нуля.

25 и 26 июня Укргидрометцентр ожидает ухудшение погодных условий. В частности, 25 июня сильные дожди пройдут в северных, центральных и восточных областях страны, а 26 июня - в западных, центральных и южных областях. "Стоит ожидать выпадения сильных дождей во многих регионах",-сообщил синоптик.

Кульбида также сообщил, что 27 и 28 июня стоит ожидать улучшения погодных условий по всей территории Украины.

"27-28 июня определенное улучшение погодных условий. Это будет связано с уменьшением интенсивности дождей, хотя выпадать они будут в отдельных регионах", - отметил синоптик.

По его словам, температура воздуха, начиная с 27 июня, будет постепенно расти и 30 июня достигнет 25-30 градусов выше нуля.