Погибли двое человек, которые находились в копанке на Донбассе

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"В г. Кировск 20 июня во время несанкционированной добычи угляв копанке на глубине 90 м произошло внезапное поднятие подземных вод, в результате чего погибли 6 человек. В течение 21 июня спасателями Государственной горноспасательной службы Минэнерго спасено 4 человека. Два человека погибли", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.