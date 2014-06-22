Погибли двое человек, которые находились в копанке на Донбассе
08:15, 22 июня 2014Общество
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Еще двое человек погибли в городе Кировск во время несанкционированной добычи угля.
REUTERS
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.
"В г. Кировск 20 июня во время несанкционированной добычи угляв копанке на глубине 90 м произошло внезапное поднятие подземных вод, в результате чего погибли 6 человек. В течение 21 июня спасателями Государственной горноспасательной службы Минэнерго спасено 4 человека. Два человека погибли", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
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