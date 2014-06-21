Спасены трое из шести человек, находившихся в копанке на Донбассе

В Донецкой области спасено 3 из 6 человек, которые находились в шахте во время внезапного поднятия подземных вод.

Как сообщает пресс-служба Госслужбы чрезвычайных ситуаций, состояние здоровья пострадавших удовлетворительное, от госпитализации спасенные отказались.

Пока судьба других 3-х горняков остается неизвестной. К поисково-спасательным работам привлечены два отделения Государственной горноспасательной службы Минтопэнерго. На месте события работает оперативная группа Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области.

Как сообщал УНИАН, сегодня пресс-служба ГСЧС разместила сообщение, что в г. Кировск Донецкой области во время несанкционированной добычи угля в шахте, на горизонте 90 м, произошло поднятие подземных вод. В землянке находились шесть человек.