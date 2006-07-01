Цена на газ повышена на 85%

С сегодняшнего дня цены на газ для населения Украины увеличились на 85%.

Как сообщал УНИАН, 8 июня Национальная комиссия регулирования электроэнергетики приняла решение повысить с 1 июля цену на природный газ, который используется для потребностей населения, на 85%.

Цена на газ по-прежнему дифференцируется в зависимости от наличия счетчика газа. У потребителей, которые имеют счетчик, цена на газ повышена с 220 до 407 грн. за 1 тыс. кубометров, то есть с 22 коп. до 40,7 коп. за 1 кубометр. Для тех, у кого счетчика нет, цена на газ повышена с 240 до 444 грн. за 1 тыс. кубометров, то есть с 24 коп. до 44,4 коп. за 1 кубометр – на 85%.

Кроме того, НКРЭ повысила с 1 июля на 80% предельный уровень оптовой цены на газ для предприятий, поставляющих его населению, – с 231 до 414 грн. за 1 тыс. кубометров.

16 июня Министерство юстиции Украины зарегистрировало решение НКРЭ о повышении цен на газ для населения на 85% с 1 июля.

Руководитель НКРЭ Валерий КАЛЬЧЕНКО заявил, что цену на газ для населения в этом году больше не планируется повышать.

30 марта НКРЭ уже повышала тарифы на газ для населения с 1 мая на 25%.