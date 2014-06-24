26-28 июня выставка-продажа «Найкраще вiд майстра» в Киеве на территории стадиона «Олимпийский»

17:33, 24 июня 2014
Общество
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Эта выставка особенно интересна  любителям авторских, эксклюзивных изделий, произведений искусства, оригинальных сувениров и поделок,  и тем, кто просто хочет  сделать близкому человеку неповторимый подарок, и тем, кто любит искусство и  хочет к нему приобщиться.

На три дня – с четверга по субботу включительно - павильон на стадионе «Олимпийский»  (Киев, ул. Красноармейская/Большая Васильковская, 55) становится местом  встречи киевлян и гостей столицы, где есть возможность окунуться в творческую атмосферу, пообщаться с авторами, отдохнуть душой и порадовать глаз рукотворной красотой.

Выставка «Найкраще вiд майстра»  объединяет экспозиции авторских работ, выполненных из различных материалов и  в разных техниках.  Это самая большая выставка-продажа художественных произведений в городе.

На выставке представлены авторские работы:

керамика, живопись, коллаж;

ювелирные и художественные изделия;

валяние;

батик;

вышивка;

декупаж;

писанки;

куклы;

сувенирная продукция из натуральных материалов: камень, дерево, металл, кожа, лоза, глина и т.д.;

различные  виды рукоделия.

Во время работы выставки посетителя  могут  купить в одном месте изумительные сувениры и подарки, изделия ручной работы, сделанные мастерски и с любовью, авторские работы молодых и маститых дизайнеров, художников, керамистов, прикладников, коллажистов, мастеров рукоделия.

Во время работы выставки  проводятся мастер-классы для детей и взрослых.

Выставка работает  с 12.00 до 20.00

Вход свободный

https://www.facebook.com/ceramics.fest.kyiv 

www.profexpo.kiev.ua

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