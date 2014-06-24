26-28 июня выставка-продажа «Найкраще вiд майстра» в Киеве на территории стадиона «Олимпийский»

Эта выставка особенно интересна любителям авторских, эксклюзивных изделий, произведений искусства, оригинальных сувениров и поделок, и тем, кто просто хочет сделать близкому человеку неповторимый подарок, и тем, кто любит искусство и хочет к нему приобщиться.

На три дня – с четверга по субботу включительно - павильон на стадионе «Олимпийский» (Киев, ул. Красноармейская/Большая Васильковская, 55) становится местом встречи киевлян и гостей столицы, где есть возможность окунуться в творческую атмосферу, пообщаться с авторами, отдохнуть душой и порадовать глаз рукотворной красотой.

Выставка «Найкраще вiд майстра» объединяет экспозиции авторских работ, выполненных из различных материалов и в разных техниках. Это самая большая выставка-продажа художественных произведений в городе.

На выставке представлены авторские работы:

керамика, живопись, коллаж;

ювелирные и художественные изделия;

валяние;

батик;

вышивка;

декупаж;

писанки;

куклы;

сувенирная продукция из натуральных материалов: камень, дерево, металл, кожа, лоза, глина и т.д.;

различные виды рукоделия.

Во время работы выставки посетителя могут купить в одном месте изумительные сувениры и подарки, изделия ручной работы, сделанные мастерски и с любовью, авторские работы молодых и маститых дизайнеров, художников, керамистов, прикладников, коллажистов, мастеров рукоделия.

Во время работы выставки проводятся мастер-классы для детей и взрослых.

Выставка работает с 12.00 до 20.00

Вход свободный

https://www.facebook.com/ceramics.fest.kyiv

www.profexpo.kiev.ua