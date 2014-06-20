Палица хочет создать национальный парк на территории курорта Куяльник

Председатель Одесской областной администрации Игорь Палица поддерживает создание Национального парка на территории курорта Куяльник с целью сохранения ресурсов одноименного лимана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Палица заявил на выездном совещании по вопросам реализации региональной программы сохранения и восстановления водных ресурсов в бассейне Куяльницкого лимана.

Губернатор подчеркнул, что его позиция связана исключительно с желанием сохранить ресурсы лимана.

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«Никто не имеет права на продажу курорта, это - государственное имущество», - акцентировал Палица. Создание же национального парка, по его словам, будет способствовать вливанию соответствующих средств, укреплению и развитию инфраструктуры курорта, приведению санаторно-курортный комплекса в соответствие с современными нормами, на что потребуется порядка 1 года. Документы, по его словам, касающиеся присвоения лиману вышеназванного статуса, - в процессе разработки.

Губернатор также отметил, что намерен привлечь иностранных специалистов для проведения экспертизы проекта трубопровода по соединению лимана с Черным морем.

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По его словам, стоимость данного проекта - более 30 млн грн, поэтому требуется независимая экспертиза. Если независимые эксперты подтвердят данную сумму, руководство области изыщет необходимые средства.

«Главная задача - до конца года начать закачку морской воды в Куяльницкий лиман», - сказал Палица.

В ближайшее время для решения проблем Куяльника при областной администрации будет создана рабочая группа из числа представителей гражданских активистов, экологов, депутатской комиссии - первое заседание планируется провести на следующей неделе. Кроме того, для пресечения незаконного вывоза песка с куяльницких карьеров в ближайшие дни создадут специальную группу и пост ГАИ.

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Как рассказал на совещании руководитель НИИ «Укрюжгидроводхоз» Олег Чижик, сметная стоимость вышеназванного проекта - 31,8 млн грн. Для соединения моря (в районе центральной аллеи гидропарка «Лузановка») и лимана предполагается проложить трубопровод длиной 2 км, часть которого уже существует. Диаметр трубы – 1 метр.

«Мы собираем воду не со дна, и не с придонных отложений, а с глубины приблизительно 3-3,5 метра от поверхности моря в период водозабора. Это осенне-зимний-весенний период. То есть, это – поздняя осень, зима и ранняя весна, когда там самое лучшее качество воды и эта вода будет попадать в Куяльник», - пояснил Чижик.

Вливание морской воды необходимо в связи с тем, что сейчас соленость воды в Куяльнике около 300 грамм/литр, а для образования лечебных лиманских грязей требуется соленость 120-180 грамм/литр.

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«При минерализации воды в Куяльнике 300 граммов на литр - очень мало микроорганизмов, которые сумеют там выжить», - сказал Чижик.

Ежегодно планируется запускать в лиман не более 9 млн кубометров воды из Черного моря. Запуск в лиман морской воды, как отметил ученый, является аварийной мерой для спасения Куяльника. В перспективе - расчистка реки Большой Куяльник, упорядочивание гидротехнических сооружений и т. д.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2013 года Одесский областной совет обратился к Кабинету министров с просьбой выделить 100 млн грн на восстановление водных ресурсов Куяльницкого лимана. Экологи неоднократно заявляли о гибели лимана в связи с изменениями климатических условий, браконьерском использовании воды реки Большой Куяльник и других водотоков в бассейне Куяльницкого лимана, незаконной добычей песка.