МВД выдворило из Украины "вора в законе" Каху Тбилисского

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, оперативники задержали «коронованного вора», находившегося в сопровождении криминальных авторитетов, в Шевченковском районе Киева при попытке провести «сходку» для перераспределения сфер влияния в уголовном мире.

«Каха Тбилисский» неоднократно судимый, из мест лишения свободы освободился в январе 2014 года. Последние 11 лет злоумышленник отбывал наказание на территории России за разбой, при чем 8 лет он находился в одиночной камере, отмечается в сообщении.Читайте такжеВ Запорожье задержан "вор в законе" по кличке «Принц»

По данным ГУБОП, «сегодня он один из самых авторитетных «воров в законе». На территории РФ он имеет несколько подконтрольных групп, специализирующихся на совершении особо тяжких преступлений. Однако планировал расширить свое влияние и в Украине».

На данное момент «вор в законе» Каха Тбилисский уже выдворен из Украины, ему запрещен въезд на территорию государства в течение следующих 5 лет, говорится в сообщении.