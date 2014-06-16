В Славянске перестали работать больницы

Об этом сообщила исполняющая обязанности заместителя председателя - директора департамента здравоохранения Донецкой областной госадминистраци Елена Петряева, сообщиет "Сегодня".

Читайте такжеВ Славянске эпидемиологическая ситуация остается сложной

По ее словам, самая тяжелая ситуация в области сейчас в Славянске. Там пришлось эвакуировать и закрыть почти все лечебные учреждения. "Частично работает лишь городская больница им. Ленина, где расположены приемные пункты оказания первичной помощи. Очень тяжелая ситуация с машинами скорой помощи – они сейчас не выезжают на вызовы из-за того, что их просто нечем заправить. Ближайшая заправка, где есть топливо, находится в Краматорске". - сказала она, уточнив, что туда машины скорой не выпускают.

"Амбулаторная помощь очень ограничена, и она оказывается теми медиками, которые еще работают в Славянске. В больнице им. Ленина есть небольшой прием, но большая часть больницы эвакуирована в соседний город Николаевка", - сказала Елена Петряева, отметив, что там сейчас располагается хирургическое и травматологическое отделения, куда доставляются больные после оказания первичной помощи.