В Краматорске зреет гуманитарная катастрофа: жители массово покидают город

Об этом сообщил на своей странице в Facebook местный журналист Александр Олейник.

"Из города массово уезжают его жители, вне зависимости от их политических убеждений. В городе царит тревога, всеобщая подавленность и страх", - пишет Олейник.

Кроме того, журналист сообщает, что в городе скоро закончатся запасы питьевой воды.

"Вода в городе скоро должна закончиться", - сообщает Олейник.

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"В Краматорске ситуация обострилась после аварии на очистных сооружениях в Славянске, и остановка насосных агрегатов может привести к ограничению снабжения города как питьевой, так и технической водой", - сказано в сообщении Донецкой облгосадминистрации.

Поскольку в Краматорске нет украинской власти, а также украинских медиа, люди поддаются пропаганде со стороны российского телевидения и радио террористов.

"В Краматорске вообще нет не только украинской власти, но и украинских ТВ, радио, прессы. Зато есть российское ТВ, российское проводное радио и единственная ФМ-станция "Радио ДНР", которая только и занимается, что промывкой мозгов своим слушателям", - сетует Олейник.

Журналист прогнозирует в городе гуманитарную катастрофу, поскольку люди остались практически без средств к существованию.

"Казначейство уже месяц не работает - бюджетники, пенсионеры, социально не защищенные и прочие зависимые от работы казначейства люди, сидят больше месяца без средств к существованию. С заводов массово увольняются работники. К Краматорску хоть и медленно, но уверенно, приближается гуманитарная катастрофа", - резюмировал Олейник.