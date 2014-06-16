В 17 населенных пунктах Донетчины есть проблемы с поставками воды, газа, электричества

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в понедельник сообщил журналистам начальник отдела департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Александр Лещенко.Читайте такжеЧасть Донбасса из-за террористов осталась без воды

“Есть проблемы с поставками питьевой воды, газа и электричества в отдельные населенные пункты. В частности, на данный момент у нас есть ситуация, когда частично остановлены поставки питьевой воды в города Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка, 9 населенных пунктов Константиновского района и четыре населенных пункта Дзержинского городского совета”, - сказал Лещенко.

По его словам, подразделения ГСЧС совместно с региональными службами подвозят в эти населенные пункты питьевую воду передвижными цистернами.

Как сообщал УНИАН, РФ в марте 2014 года, пренебрегая всеми международными договорами, аннексировала украинский Крым и продолжает дестабилизировать обстановку на востоке Украины, направляя туда вооруженных террористов.

С 15 апреля в Луганской и Донецкой областях проходит антитеррористическая операция.Читайте такжеВ Славянском районе без электроснабжения остались 40 сел

4 июня в Славянске прекратилась подача воды в связи с повреждением центрального водовода, 11 июня в городе прекращен подвоз питьевой воды. Также 10 июня в Донецкой области из-за непогоды и боевых действий были отрезаны от электроснабжения 26 населенных пунктов.