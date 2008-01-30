Погибший во время инцидента в Броварах разыскивался за торговлю оружием

Человек, который погиб во время инцидента в помещении паспортного стола г. Бровары, разыскивался правоохранительными органами Армении за незаконные операции с оружием.

Об этом УНИАН сообщили в ЦОС ГУ МВД в Киевской области.

По информации ЦОС, другой мужчина, который был ранен во время инцидента, сейчас находится под охраной в спецпалате Броварской больницы.

И он, и погибший проверяются украинскими правоохранительными органами на возможную причастность к совершению других преступлений на территории Украины.

Прокуратурой г. Броваров возбуждено уголовное дело по факту попытки нанесения телесных повреждений сотруднику правоохранительных органов.

Как сообщал УНИАН, по данным начальник Центра общественных связей УМВД Украины в Киевской области Николая ЖУКОВИЧА, 28 января около 12.00 патрульный автомобиль ГАИ остановил для проверки документов двух мужчин. Представленные ими документы вызвали у милиционеров подозрение. Оба их владельца были доставлены сначала в Броварской горотдел милиции, а затем – в городской паспортный стол для проверки документов на подлинность. По словам Н.ЖУКОВИЧА, задержанные мужчины и один сотрудник ГАИ находились в кабинете начальника паспортного стола, когда один из задержанных выхватил из кобуры милиционера табельное оружие и выстрелил в милиционера, но не попал. Работник ГАИ перехватил руку нападавшего, однако тот продолжал хаотично стрелять. Злоумышленник ранил в ногу своего товарища, в грудь – одного из посетителей, который также находился в кабинете начальника паспортного стола. Кроме того, одна из пуль попала в паховую артерию правонарушителя, в результате чего он умер от потери крови.

Обоих раненых госпитализировали.