На шахте в Донецкой области произошел взрыв: судьба 9 горняков неизвестна

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, взрыв газовоздушной смеси, без дальнейшего горения, произошел на шахте сегодня, 12 июня, в 03.39.

«Во время взрыва в шахте находилось 9 горняков, судьба которых неизвестна», - говорится в сообщении.

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Работы на шахте временно приостановлены. К поисково-спасательным работам привлечены четыре отделения Государственной военизированной горноспасательной службы Миненергоугля.

По состоянию на 7 часов 12 июня поисково-спасательные работы продолжаются, проинформировали в ГСЧС.