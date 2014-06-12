На шахте в Донецкой области произошел взрыв: судьба 9 горняков неизвестна
08:57, 12 июня 2014Общество
1 0
На шахте ООО «Гранд – Инвест плюс» в городе Кировске Шахтерского района Донецкой области произошел взрыв, судьба 9 горняков неизвестна.
REUTERS
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, взрыв газовоздушной смеси, без дальнейшего горения, произошел на шахте сегодня, 12 июня, в 03.39.
«Во время взрыва в шахте находилось 9 горняков, судьба которых неизвестна», - говорится в сообщении.
Читайте такжеВ Торезе горняков шахты заставили отдать зарплату за день террористам - СМИ
Работы на шахте временно приостановлены. К поисково-спасательным работам привлечены четыре отделения Государственной военизированной горноспасательной службы Миненергоугля.
По состоянию на 7 часов 12 июня поисково-спасательные работы продолжаются, проинформировали в ГСЧС.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter