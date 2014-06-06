В Херсонской области горит лес
В Херсонской области, сегодня в 14.50 оперативный дежурный Цюрупинского лесоохотничьего хозяйства получил сообщение о пожаре в районе села Нечаево.
Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УДСНС
Сразу на место происшествия выехали пожарные лесничества. В результате порывистого ветра огонь стремительно распространялся низиной и быстро перешел в верховой пожар, что значительно осложняло тушение. Поэтому в 15.25 на помощь лесхоза выехали пожарно-спасательные подразделения УДСНС Украины в Херсонской области.
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После прибытия на место пожара было установлено, что горит верховой и низовой хвойный лес на площади около 100 га.
В 18.15 верховой пожар был ликвидирован и сейчас продолжается локализация низовой.
К ликвидации чрезвычайного происшествия задействовано: от лесоохотничьего хозяйства 32 единицы техники и 60 работников. От спасателей работают 14 единиц специальной техники и 62 человека личного состава подразделений.