В Херсонской области горит лес

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УДСНС

Сразу на место происшествия выехали пожарные лесничества. В результате порывистого ветра огонь стремительно распространялся низиной и быстро перешел в верховой пожар, что значительно осложняло тушение. Поэтому в 15.25 на помощь лесхоза выехали пожарно-спасательные подразделения УДСНС Украины в Херсонской области.

Читайте такжеЖителям Полтавской области запретили ходить в лес

После прибытия на место пожара было установлено, что горит верховой и низовой хвойный лес на площади около 100 га.

В 18.15 верховой пожар был ликвидирован и сейчас продолжается локализация низовой.

К ликвидации чрезвычайного происшествия задействовано: от лесоохотничьего хозяйства 32 единицы техники и 60 работников. От спасателей работают 14 единиц специальной техники и 62 человека личного состава подразделений.