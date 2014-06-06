АП опровергла российскую дезинформацию о положения детей в Украине

Как сообщает пресс-служба президента Украины, об этом заявила руководитель Управления уполномоченного президента Украины по правам ребенка Людмила Волынец.

«Должностное лицо России, которое призвано несмотря ни на что защищать детей, создает и активно распространяет откровенно ложные сообщения или искаженные факты о детях в Украине, что свидетельствует о том, что в информационной войне россияне принялись цинично использовать тему детей», - сказала Волынец.

Она подчеркнула, что в информации, обнародованной Астаховым, нет и намека на объективность или реальную готовность способствовать решению проблем на востоке Украины, а «сообщения содержат или стенания типа «Россия хочет, но не может помочь», или безосновательное бахвальство российской практикой защиты прав детей, или откровенную ложь ».

Так, сообщила Волынец, распространенная в последние дни информация о тысячах беженцев из Украины, которые якобы массово бегут в Россию, в связи с чем развернуты оперативные штабы по приему детей, а в приграничных территориях введен чрезвычайный режим, была опровергнута не только украинскими, но и российскими должностными лицами.

По ее убеждению, псевдозабота российских чиновников об украинских детях абсолютно цинична.

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«Подтверждением этому является разрекламированный отдых детей из Славянска в МДЦ «Артек», где на сегодняшний день нет ни одного ребенка из Украины, манипуляции с требованиями родителей о лечении их детей только в России, подмена родственных связей между семьями, которые живут по разные стороны границы, политически оправданной ложью о детях-беженцах », - констатировала Волынец.

Также, по ее словам, не соответствует действительности утверждение об отсутствии финансирования интернатов и невыплате государством социальной помощи семьям, которые воспитывают детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

В то же время, отметила Волынец, уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ сознательно не замечает реальных нарушений прав ребенка, «когда из Крыма оккупационная власть выдворяет на материковую Украину 15-летних сирот из-за их несогласия принять гражданство России, когда почти 200 приемных семей и детских домов семейного типа получили предупреждение о том, что в случае непринятия родителями-воспитателями и приемными родителями гражданства России, дети-сироты, которых они воспитывают, будут изъяты из этих семей ».

Чиновник АПУ выразила обеспокоенность тем, что Россия, оккупировав более совершенный опыт реализации прав ребенка на семейное воспитание, уничтожает его путем грубого нарушения прав человека и ребенка.

Кроме этого, отметила Волынец, в Администрации президента Украины убеждены, что российские защитники детей должны решительно осудить призывы Путина к использованию в операциях женщин и детей в качестве «живого щита».

Эта бесчеловечная тактика, которая сейчас активно применяется на Донбассе, является грубым нарушением Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны, сообщила она.

Волынец подчеркнула, что Украина способна помочь всем детям-жертвам и участникам вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях, и для этого делается все возможное.

«Задействованы все областные администрации, дети и семьи выезжают из зоны конфликта при помощи местных администраций, благотворителей, активистов, журналистов. Граждане, организации, государственные учреждения со всех уголков Украины принимают детей, их семьи из Крыма и Донбасса», - проинформировала Волынец.

Только вчера, по ее словам, из Луганской области специальным поездом вывезены 497 детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки в Одессу, а Киевская область в течение последних двух недель ежедневно встречает группы детей из Донбасского региона.

«Администрация президента Украины осуждает использование уполномоченным по правам ребенка при президенте РФ правозащитного мандата для распространения заведомо ложной информации о положении детей в Украине, манипулирование проблемами детей в угоду собственным политическим амбициям и призывает к выполнению Россией требований международных документов в сфере защиты прав детей, прежде всего Конвенции ООН о правах ребенка », - резюмировала руководитель офиса уполномоченного президента Украины по правам ребенка.