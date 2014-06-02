На Житомирщине в страшном ДТП погибли четыре человека
11:02, 02 июня 2014Общество
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В Житомирской области при столкновении двух автомобилей погибли 4 человека, еще 2 получили травмы.
ДТП произошло вблизи села Рея под Бердичевом / Фото пресс-службы УГАИ в Житомирской области
Как сообщили УНИАН в прес-службе ГАИ в Житомирской области, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 1 июня, в 21.30 близ с. Рея Бердичевского района, на автодороге Житомир - Могилев-Подольский.
В результате ДТП погибли 4 человека / Фото пресс-службы УГАИ в Житомирской области
«Произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего произошло возгорание транспортных средств», - говорится в сообщении.
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В 21.50 пожарные, которые прибыли на место события, потушили огонь.
В результате ДТП погибли 4 человека, в том числе ребенок 2006 г.р., и 2 человека с травмами разных степеней тяжести госпитализированы.
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