На Житомирщине в страшном ДТП погибли четыре человека

11:02, 02 июня 2014
Общество
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В Житомирской области при столкновении двух автомобилей погибли 4 человека, еще 2 получили травмы.

ДТП / Фото прес-служби УДАI України у Житомирській області

Как сообщили УНИАН в прес-службе ГАИ в Житомирской области, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 1 июня, в 21.30 близ с. Рея Бердичевского района, на автодороге Житомир - Могилев-Подольский.

ДТП / Фото прес-служби УДАI України у Житомирській області

«Произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего произошло возгорание транспортных средств», - говорится в сообщении.

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В 21.50 пожарные, которые прибыли на место события, потушили огонь.

В результате ДТП погибли 4 человека, в том числе ребенок 2006 г.р., и 2 человека с травмами разных степеней тяжести госпитализированы.

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