На Харьковщине произошел взрыв на пункте приема металлолома, 2 человека погибли
10:36, 31 мая 2014Общество
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В Чугуеве Харьковской области в результате взрыва на пункте приема металлолома погибли два человека, еще один травмирован.
Как сообщили УНИАН в правоохранительных органах, инцидент произошел сегодня утром, 31 мая, на пункте приема металлолома в районе железнодорожного вокзала.
По предварительной информации, сотрудники пункта распиливали железную трубу. При работах произошел взрыв, вероятно, снаряда времен Великой Отечественной войны, который находился в трубе.
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В результате взрыва на месте два человека погибли. Еще один человек госпитализирован в Чугуевскую районную больницу. Сейчас пострадавшего оперируют.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
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