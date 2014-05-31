На Харьковщине произошел взрыв на пункте приема металлолома, 2 человека погибли

Как сообщили УНИАН в правоохранительных органах, инцидент произошел сегодня утром, 31 мая, на пункте приема металлолома в районе железнодорожного вокзала.

По предварительной информации, сотрудники пункта распиливали железную трубу. При работах произошел взрыв, вероятно, снаряда времен Великой Отечественной войны, который находился в трубе.

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В результате взрыва на месте два человека погибли. Еще один человек госпитализирован в Чугуевскую районную больницу. Сейчас пострадавшего оперируют.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.