В армию призовут 1308 киевлян

Согласно требованиям директивы начальника Генерального штаба – Главнокомандующего вооруженными силами, отправление молодого пополнения в ряды ВС и других формирований из сборного пункта Киевского городского военного комиссариата продлится до 31 июля.

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«На нас совершено коварное нападение, и теперь мы должны всегда быть наготове. Городские власти будут максимально способствовать формированию рядов ВС. Кроме того, необходимо наладить работу призывных комиссий с главным управлением МВД в Киеве. Это позволит в сроки укомплектовать команды призывниками и в целом выполнить задачи по защите государства», - сказал первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Богдан Дубас.

Как сообщал УНИАН, после военной агрессии России в отношении Украины Верховная Рада 17 апреля приняла постановление о возобновлении призыва в ВС.