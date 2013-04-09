В Вооруженные Силы отправлены первые партии призывников

В торжествах приняли участие представители Киевской городской государственной администрации, ветераны Великой Отечественной войны, представители общественных организаций столицы и другие гости.

Военный комиссар Киевского городского военного комиссариата полковник Владимир Кидонь во время брифинга для представителей СМИ отметил, что в ходе призывной кампании «Весна-2013» в ряды Вооруженных Сил и других воинских формирований Украины из Киева будет направлено 415 юношей. По его словам, эта цифра меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Это связано с тем, что Вооруженные Силы Украины постепенно переходят на комплектование военнослужащими-контрактниками. В частности, на срочную службу в части высокомобильных десантных войск и Военно-Морских Сил, которые почти полностью укомплектованы контрактниками, юноши этой весной не будут призываться.

Отправили первых призывников со сборных пунктов и других областей Украины, входящих в зону ответственности Территориального управления «Север» Сухопутных войск ВС Украины: Черниговской, Черкасской, Харьковской.

Готовы к первым отправкам и работники военкоматов Житомирщины. Здесь ежедневно на областном призывном участке проходят медицинское обследование около 100 молодых людей. По результатам работы медицинских комиссий 90% из них назначены по командам для отправки в войска. Житомирский областной военный комиссар полковник Николай Залесский сообщил, что на областном сборном пункте для полноценной работы военно-врачебной комиссии созданы все условия, отобраны лучшие специалисты медицинских учреждений областного центра. Всего этой весной из Житомирщины на срочную военную службу будут призваны 500 человек.

В Днепропетровске сегодня отправили на срочную службу почти восемьдесят призывников, 16 из которых будут проходить срочную военную службу в Отдельном полку Президента Украины. Торжества прошли возле Монумента Вечной Славы и имели символический формат «Встречи поколений». В мероприятии приняли участие начальник штаба – первый заместитель командира 6-го армейского корпуса полковник Сергей Корнийчук, военный комиссар Днепропетровского областного военного комиссариата полковник Сергей Калашников, военнослужащие Днепропетровского и Черкасского гарнизонов, ветераны Великой Отечественной войны, представители органов местной власти, общественность и молодежь. В общей сложности весной 2013 года 850 юношей из Днепропетровщины станут срочниками.

А из Запорожья ряды ВС Украины и других военных формирований пополнят 700 призывников области. Областной военный комиссар полковник Давид Моин и другие почетные гости поздравили молодых воинов с началом военной службы и пожелали им успехов в освоении военного дела.

Также сегодня, 9 апреля, первая торжественная отправка призывников состоялась из республиканского сборного пункта военного комиссариата Автономной Республики Крым. Символично, что это мероприятие состоялось во время празднования 69-й годовщины освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков, которая в эти дни проходит в Автономной Республике Крым.

Более 200 юношей, прибывших на сборный пункт, заняли свои места в строю и готовы к предстоящему испытанию их физической и моральной выносливости. Первая партия из 58 человек стартует в воинские части уже сегодня, другие – в ближайшие дни. В мероприятии приняли участие представители Верховной Рады, Совета министров Автономной Республики Крым, Постоянного представительства Президента Украины в автономии, ветераны, военнослужащие, представители православного духовенства и Духовного управления мусульман Крыма, члены семей будущих защитников Отечества.

– Я уверен, что все, кто сегодня стоит в этом строю, смелые, ответственные люди, достойные потомки боевой славы старших поколений, способны соблюсти и возродить лучшие традиции нашего народа, – обратился к призывникам военный комиссар Автономной Республики Крым генерал-майор Владимир Данчук.

В конце мероприятия призывники получили благословение от православного священника Димитрия Кроткова и представителя Духовного управления мусульман Крыма имама мечети.

В общей сложности осенью на срочную военную службу из Крыма будет призвано 750 юношей, из них 350 будут проходить службу непосредственно в Вооруженных Силах Украины, остальные – в других воинских формированиях. По сравнению с осенним призывом это на 130 человек меньше. Однако, учитывая, что желающих служить в армии среди крымской молодежи нашлось много, призывные комиссии имеют возможность осуществить более совершенный отбор.

Нынешняя весенняя призывная кампания в Вооруженные Силы и другие воинские формирования Украины уже традиционно отличается большим количеством призывников с высшим и средне-специальным образованием, желающих попасть на военную службу. В то же время в связи с повышением требований к состоянию здоровья критерии отбора будущих солдат стали жестче.

Справка. Вцелом в апреле-мае текущего года на срочную военную службу призывают граждан Украины мужского пола 1988-1995 годов рождения, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 25-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.

Планируется призвать 13 тысяч 900 человек, из них в Вооруженные Силы Украины – 7 тысяч 500 человек, Внутренние войска МВД Украины – 5 тысяч 200 человек, Государственную специальную службу транспорта – 1 200 человек.

Проведение призывной кампании «Весна-2013» обеспечивают 24 областные, Киевская городская и Крымская Республиканская призывные комиссии.