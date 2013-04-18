Воинские части Вооруженных Сил пополняют лучшие призывники

– В апреле-мае мы направим для прохождения службы 535 ребят, – отметил военный комиссар Харьковского областного военкомата полковник Алексей Середа.

В рамках призывной кампании «Весна-2013» для прохождения срочной военной службы в отдельном полку Президента Украины военкоматами Харьковщины отобраны 17 призывников.

К особенностям нынешнего весеннего призыва можно отнести и перерыв в работе военкоматов из-за майских праздников. В частности, на Пасхальные и майские праздники Минобороны не будет вызывать призывников в областной сборный пункт, чтобы они смогли отметить Пасху и День Победы.

Этой весной в ряды Вооруженных Сил Украины, внутренних войск МВД Украины и Государственной специальной службы транспорта Винниччина направит 450 юношей. Призыв в армию будет происходить по смешанному принципу. По словам Винницкого областного военного комиссара полковника Геннадия Долгашова, проблем с выполнением плана призыва быть не должно, поскольку в районные и городские призывные комиссии в целом будет вызвано более 18000 юношей.

– План призыва уже выполнен на 50 процентов. Из Винницкой области в будущие места службы уже отбыли 15 команд призывников. Первые новобранцы уже знакомятся с армейским бытом в частях Воздушных Сил ВС Украины, – отметил полковник Геннадий Долгашов. – А десять лучших представителей области будут проходить службу в отдельном полку Президента Украины.

В Чернигове тоже состоялась торжественная отправка 30 призывников из области в воинские части Вооруженных Сил Украины. Из этого количества 15 юношей будут служить в отдельном полку Президента Украины. Всего на срочную военную службу из Черниговской области будет призвано 490 юношей. В частности, в ряды Вооруженных Сил Украины – 300 человек.

Торжественная отправка 75 юношей в ряды Вооруженных Сил Украины состоялась и на базе Черкасского областного военного комиссариата. Юноши этого региона будут служить в воинских частях Вооруженных Сил в Киеве и подразделениях внутренних войск в Симферополе.

98 прикарпатцев тоже пополнили ряды защитников Родины. В частности, 15 новобранцев будут проходить службу в отдельном полку Президента Украины.

В воинские части 8-го армейского корпуса уже прибывают призывники. Так, первые команды призывников прибыли в 72-ю отдельную механизированную бригаду 8-го армейского корпуса, который дислоцируется в г. Белая Церковь из Киевского и Черкасского комиссариатов.

На сегодняшний день уже 94 призывника осваивают азы военной службы, а в целом этой весной в воинские части корпуса будут направлены почти 600 человек призыва «Весна – 2013».