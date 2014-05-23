В отделение «Новой почты» в Белой Церкви пришла посылка c дымовыми гранатами

Как сообщили в отделе милиции Белой Церкви, в дежурную часть позвонил по телефону местный житель и сообщил, что на местное отделение «Новой почты» поступила посылка со взрывчатым веществом. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты.

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Во время получения 24-летним жителем Володарского района этих ящиков, которые поступил из Хмельницкого, правоохранители подошли к молодому человеку и предложили открыть ящики в их присутствии. В посылке милиционеры обнаружили ручные дымовые гранаты РДК-2Б общим количеством 119 единиц.

Парень задержан и доставлен в милицию, где дает пояснение о происхождении и цели использования гранат.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

Следственным отделом Белоцерковского горотдела милиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса («незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»). Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.