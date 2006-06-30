Рейтинг тридцати самых богатых украинцев

В номере от 1 июля журнал Корреспондент впервые в Украине публикует рейтинг 30 самых богатых украинцев, а также оценку их состояния. Первый проект Топ-30 самых богатых Корреспондент провел совместно с редакцией англоязычной газеты Kyiv Post и аналитиками инвестиционной компании Dragon Capital.

Рейтинг 30 самых богатых - первая в Украине попытка представить своим читателям коллективный портрет состоятельного украинца. До этого при оценке состояния отечественных банкиров и промышленников украинцы опирались на данные польского еженедельника Wprost и американского журнала Forbes.

Составить абсолютно точный рейтинг 30 самых богатых украинцев в условиях закрытости компаний их собственников практически невозможно. Однако в течение нескольких месяцев редакция и привлеченные эксперты прилагали все усилия, чтобы этот рейтинг был максимально полным. Мы пытались пробиться через полную закрытость большинства претендентов на участие в рейтинге, а также распутать клубки офшорных компаний и рабочих коллективов.

Оценивали активы претендентов специалисты инвестиционной компании Dragon Capital, которые проводили оценку состояния украинцев для последнего рейтинга 100 самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes.

Первое место в рейтинге занял мультимиллиардер Ринат Ахметов с состоянием в $11,7 млрд. Его состояние втрое превышает стоимость активов промышленника Виктора Пинчука, который занял вторую строку списка с состоянием в $3,7 млрд. Не смогли пошатнуть его позиции даже оранжевая революция и премьер Юлия Тимошенко. За ним следует другой выходец из Днепропетровска, Игорь Коломойский, с $2,8 млрд. Затем в рейтинге расположился партнер Коломойского Геннадий Боголюбов. Замыкает первую пятерку 32-летний финансист и промышленник Константин Жеваго.

Чтобы попасть в рейтинг 30 самых богатых украинцев в этом году, необходимо было владеть активами стоимостью как минимумом $177 млн.

По версии Корреспондента, имущественное состояние украинцев стало больше - а в некоторых случаях, значительно больше, - чем показывали все сделанные до сих пор иностранцами оценки. Во-первых, практически все активы, находящиеся в Украине, выросли в цене со времен оранжевой революции, благодаря возросшей инвестиционной привлекательности страны. Во-вторых, большинство участников рейтинга в последнее время интенсивно расширяли свои владения. К тому же, некоторые из них недавно стали публичными компаниями, что повлекло увеличение их привлекательности и, соответственно, стоимости. В-третьих, Корреспондент подозревает, что его оценка охватывает более широкий перечень профильных и непрофильных активов, нежели все предыдущие.

Если более половины богачей в соседней России сколотили свое состояние на экспорте природных ресурсов, в основном газа и нефти, то большинство состоятельных украинцев заработали свои миллионы на производстве стали и чугуна. Неудержимое стремление иностранных банков на украинский рынок привело к тому, что отечественные финучреждения стали вторым наиболее дорогим типом активов в стране. Сейчас всем, кто владеет относительно крупным отечественным банком, открыта дорога в список 30 самых богатых граждан страны.

Географически концентрация средств оказалась наибольшей на востоке Украины. Здесь ведут свой основной бизнес 17 из 30-ти фигурантов списка. Девять из них трудятся преимущественно в Донбассе. Представители Западной Украины, хотя и фигурировали среди потенциальных кандидатов, составить серьезной конкуренции столичным предпринимателям и промышленникам с востока не смогли.

Корреспондент.net