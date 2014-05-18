В Винницкой области в ДТП погиб боец спецподразделения «Ягуар»

Об этом УНИАН сообщили в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области.

Согласно сообщению, «17 мая около двух часов ночи на улице Ленина в селе Гущинцы Калиновского районо произошло ДТП, в результате которого погиб военнослужащий спецподразделения «Ягуар» Петр Клепач. Днями он вернулся с востока Украины, где исполнял свой профессиональный долг, защищая безопасность людей».

23-летний мужчина находился вне службы. Находясь за рулем собственного мотоцикла он не справился с управлением, допустил столкновение с электрической опорой. От полученных травм он скончался на месте происшествия, говорится в сообщении.