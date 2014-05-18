В Винницкой области в ДТП погиб боец спецподразделения «Ягуар»
11:40, 18 мая 2014Общество
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В селе Гущинцы Калиновского района Винницкой области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб военнослужащий спецподразделения «Ягуар», который несколько дней тому назад вернулся после участия в антитеррористической операции на востоке Украины.
В Винницкой области в ДТП погиб боец спецподразделения «Ягуар» / zp.comments.ua
Об этом УНИАН сообщили в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области.
Согласно сообщению, «17 мая около двух часов ночи на улице Ленина в селе Гущинцы Калиновского районо произошло ДТП, в результате которого погиб военнослужащий спецподразделения «Ягуар» Петр Клепач. Днями он вернулся с востока Украины, где исполнял свой профессиональный долг, защищая безопасность людей».
23-летний мужчина находился вне службы. Находясь за рулем собственного мотоцикла он не справился с управлением, допустил столкновение с электрической опорой. От полученных травм он скончался на месте происшествия, говорится в сообщении.
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