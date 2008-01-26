Ющенко: 10 украинских компаний могут выйти на Нью-йоркский фондовый рынок

В 2008 году 10 украинских компаний могут выйти на Нью-йоркский фондовый рынок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на традиционном украинском бизнес-ланче в Давосе, организованном Фондом Виктора Пинчука.

В.ЮЩЕНКО при этом сослался на встречу с директором Нью-йоркской фондовой биржи (New York Stock Exchange, NYSE).

«Очевидно, в 2008 году впервые Украина может вывести в листинг Нью-йоркской фондовой биржи около десятка национальных предприятий», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент также отметил, что Украина сегодня заинтересована в развитии собственного фондового рынка. Он подчеркнул, что в Украине для этого есть все возможности как экономические, так и политические, а также макроэкономические показатели.