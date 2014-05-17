Премьер-министр Украины поздравил соотечественников с Днем науки
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поздравил соотечественников с Днем науки.
Об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины.
«Развитие фундаментальной и прикладной науки является важным условием модернизации нашей страны и залогом ее социально-экономического роста», - отметил премьер в своем приветствии.
Яценюк подчеркнул, что Украине необходимо «внедрение новых идей и открытий, которые будут ускорять развитие национальной экономики, поднимать сельское хозяйство, способствовать энергосбережению, крепить обороноспособность страны».
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«Ваши уникальные достижения являются основой для создания конкурентоспособной научно-технической продукции для удовлетворения потребностей экономики и общества нашего государства», - сказал Яценюк, обращаясь к ученым, и добавил: «Пусть ваши смелые идеи и нестандартные решения будут реализованы на благо Украины».
Премьер-министр пожелал ученым плодотворной работы, стремительных творческих взлетов, благополучия и вдохновения прокладывать свой собственный путь на научной ниве и победы в расширении ее границ.