В двух районах Одесской области ожидается подтопление - ГСЧС
00:27, 17 мая 2014Общество
0
В Одесской области ожидается подтопление населенных пунктов двух районов.
Как сообщили УНИАН в отделе связей со СМИ и работы с общественностью Главного управления ГСЧС в Одесской области, речь о населенных пунктах Беляевского и Белгород-Днестровского районов.
«Доводим до сведения населения информацию Государственного агентства водных ресурсов Украины от 16 мая о прохождении высокого дождевого паводка в бассейне Днестра. Наблюдается увеличение сбросных расходов через Днестровской ГЭС, в связи с чем есть вероятность возникновения подтоплений территорий населенных пунктов Беляевского и Белгород-Днестровского районов», - сообщили в отделе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter