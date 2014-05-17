В двух районах Одесской области ожидается подтопление - ГСЧС

Как сообщили УНИАН в отделе связей со СМИ и работы с общественностью Главного управления ГСЧС в Одесской области, речь о населенных пунктах Беляевского и Белгород-Днестровского районов.

«Доводим до сведения населения информацию Государственного агентства водных ресурсов Украины от 16 мая о прохождении высокого дождевого паводка в бассейне Днестра. Наблюдается увеличение сбросных расходов через Днестровской ГЭС, в связи с чем есть вероятность возникновения подтоплений территорий населенных пунктов Беляевского и Белгород-Днестровского районов», - сообщили в отделе.