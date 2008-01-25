Визовые «посредники» в Украине становятся популярней

Визовая процедура, действующая в Украине после подписания соглашения с ЕС, до сих пор не унифицирована. Консульства каждой из стран-членов ЕС вносят в нее собственные коррективы.

«Невозможно говорить об унифицированной процедуре в посольствах, где по 800-1000 анкет в день, как у нас, и у других, где анкет 800 в месяц. Это - другая ситуация и другая логистика». Об этом заявил Посол Австрии в Украине Маркус Вукетич в эксклюзивном интервью журналу «Профиль».

На сегодня многие посольства стран-членов ЕС в Украине привлекают к обработке визовых заявок посредников. Австрия пока обходится без них, однако рассматривает такую возможность.

«Количество визовых анкет в прошлом году у нас стремительно возросло - на 34%, это много. Нам приходится думать о том, как эффективно обрабатывать такое количество документов, мы думаем привлекать посредников», заявил Посол Австрии в Украине.

На сегодня основной визовый посредник, сотрудничающий с консульствами стран-членов ЕС (компания VFS Global), взимает плату за собственные услуги даже с тех категорий граждан, для которых в визовом соглашении предусмотрена возможность получения бесплатной визы.

Полностью интервью с Маркусом Вукетичем читайте в завтрашнем номере журнала "Профиль"