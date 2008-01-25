Порошенко хочет спустить гривну с валютного поводка

Председатель Наблюдательного совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО считает, что Украина должна отказаться от привязки к иностранным валютам.

Как передает корреспондент УНИАН, отвечая на вопросы журналистов в Давосе, П.ПОРОШЕНКО, в частности, отметил, что Украина должна постепенно переходить от обеспечения стабильности национальной валюты с помощью привязывания к иностранной валюте.

Причем П.ПОРОШЕНКО уверен, что не имеет значения, о какой валюте идет речь - долларе или евро. По его мнению, Украина должна достигать стабильности своей валюты с помощью механизма стабильности цен.

“Тогда мы будем убеждены, что цены в стране будут стабильными, и монетарная политика Национального банка будет направлена на то, чтобы держать низкий показатель инфляции. Я думаю, это будет переход к так называемому таргетированию инфляции”, - сказал П.ПОРОШЕНКО.

В то же время он подчеркнул, что осуществить такой переход не очень просто. И сразу сделать такой переход невозможно. Это связано с тем, что в Украине практически отсутствует фондовый рынок; законодательство сегодня мешает развитию работы страхового рынка, что усложняет изъятие у населения “длинных денег”, которые через механизм страховых и пенсионных реформ будут связаны и не будут осуществлять давление на потребление.

П.ПОРОШЕНКО обратил внимание, что сегодня на форуме Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО пообещал провести комплекс антиинфляционных мероприятий. Они, по словам главы Набсовета НБУ, будут предусматривать проведение парламентских слушаний, проведение реформ в налоговой, страховой, пенсионной сфере, меры по развитию фондового рынка. И только после этого могут состояться соответствующие изменения в концепции монетарной политики, отметил П.ПОРОШЕНКО.

“НБУ сегодня наиболее готово к проведению подобных мероприятий”, - сказал он.

П.ПОРОШЕНКО подчеркнул, что Нацбанк давно уже не покупает доллары. Весь 2007 год покупались евро, швейцарские франки, английские фунты. Это позволило увеличить валютно-резервный запас на курсовой разнице, которая составляла практически 200 млн. долларов, сообщил он.

В то же время П.ПОРОШЕНКО отметил, что Нацбанк не обещал удерживать инфляцию на 10%-ном уровне.

«Нацбанк прокомментировал, что если реформы не будут проведены, то, по прогнозам Владимира СТЕЛЬМАХА (глава НБУ - УНИАН), инфляция будет 15%. При этом он не говорил, что ключевую роль здесь играют выплаты по Ощадбанку. Я уверен, что это не так», - сказал П.ПОРОШЕНКО.

Он сообщил, что Нацбанк за 20 дней выкупил 3 млрд. грн., в то время как населению было роздано только 2 млрд. грн. П.ПОРОШЕНКО также отметил, что другие показатели свидетельствуют, что 6 млрд. грн., запланированные на выплаты по Ощадбанку, не являются критичными для увеличения инфляции.