Во Львове торжества по случаю 9 мая проходят спокойно

Об этом сообщает корреспондент УНИАН.

Несмотря на анонсированные властью и представителями отдельных политических сил возможные провокации и столкновения во Львове, с 8.00 к местам захоронений советских воинов возле Монумента Славы, на Марсово поле и на Холм Славы приходили десятки ветеранов. Среди них было большое количество львовян, возлагавших цветы к могилам погибших воинов.

Все места проведения массовых мероприятий перед их началом были обследованы взрывотехниками и кинологами областного управления милиции с целью проверки на взрывные устройства и другие подозрительные предметы.

Также в местах возложения цветов и массового скопления людей находились работники медицинской службы ДСНС, около 300 бойцов Народной самообороны, также к охране общественного порядка во Львове было задействовано около 1,5 тысячи сотрудников милиции.

В 13.00 на Холм Славы пришел председатель Львовской областной организации Антифашистского комитета Украины Александр Каленюк , который накануне заявлял, что намерен развернуть знамя победы, что могло спровоцировать конфликт. Однако после возложения цветов он заявил представителям СМИ, что разворачивать флаг не будет, чтобы предотвратить возможные конфликты.

Торжественные мероприятия во Львове и в райцентрах области уже завершились, но к Вечному огню на Холме Славы и братским могилам продолжают приходить люди. У многих из них на одежде прикреплены георгиевские ленты, однако никто срывает с них эти ленты, как это происходило в предыдущие годы во время празднования 9 мая.

Как заявил начальник ГУ МВД Украины во Львовской области Дмитрий Загария, все праздничные мероприятия во Львове и области прошли спокойно, без нарушений общественного порядка, ситуация в регионе стабильная и контролируемая.