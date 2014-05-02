В Днепропетровске пройдет парад вышиванок

В Днепропетровске в воскресение, 4 мая, пройдет парад вышиванок - совместный проход фанатов днепропетровского «Днепра» и львовских «Карпат».

Об этом сообщают в ФК «Днепр».

Согласно сообщению, старт «Марша в вышиванках» в 17:30 на Екатеринославском бульваре.

Фанаты просят участников марша приходить в вышиванках и взять с собой как можно больше национальной символики.

«Приглашаем всех жителей города, приходите сами и приводите своих детей. Вместе будем менять сознание нашего города. Слава Украине!!!» - отмечают в сообщении.

Напомним, поединок днепропетровского "Днепра" и львовских "Карпат" состоится в это воскресенье в 19:30 на стадионе "Днепр-Арена". Прямая трансляция – на канале "2+2".