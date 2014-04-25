«Антонов» предложил Минобороны транспортные самолеты для повышения мобильности ВСУ
ГП «Антонов» направило Министерству обороны Украины письмо с предложением передать в использование Вооруженным силам Украины три транспортных самолета: Ан-12, Ан-26 и Ан-32П с целью повышения мобильности выполнения задач, которые стоят сегодня перед ВСУ.
Как сообщил источник в Минобороны Украины, письмо с соответствующим предложением на днях было направлено первому заместителю Министра обороны Украины Богдану Буце.
Решение ГП «Антонов» передать транспортные самолеты, находящиеся на балансе предприятия, украинским военным вызвано той непростой ситуацией, в которой оказалась Украина и украинские Вооруженные силы. Указанные самолеты были в оперативном порядке восстановлены и подготовлены для эксплуатации силами ГП «Антонов».
«ГП «Антонов» готово всеми силами поддержать украинскую армию для защиты границ и территориальной целостности государства. Это наш долг, и это не обсуждается», -- прокомментировал Президент—Генеральный конструктор Д.С. Кива инициативу «антоновцев».