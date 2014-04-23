В Крыму похитили троих сотрудников «Укрнафты»

Как рассказал УНИАН руководитель отдела Департамента организационной работы ПАО «Укрнафта» Ярослав Бурч, 22 апреля на крымский региональный офис компании было совершено нападение.

«В наш (Укрнафты, – УНИАН) офис в Феодосии, вчера около 9 утра ворвались неизвестные люди с оружием, в военной форме. Их было около 20 человек. Сами себя они назвали сначала самообороной Крыма, а затем – работниками «службы безопасности Крыма». Из офиса вынесли документы и сервера, а также в неизвестном направлении увезли троих человек – начальника крымского управления Андрея Хабарова, его заместителя и работника офиса.

На сегодняшний день ни один из них не выходил на связь, и мы не знаем об их участи. Все они – жители Крыма. Сейчас мы готовим соответствующие заявления в местные правоохранительные органы об их пропаже от родственников. В настоящее время на телефонные звонки в милиции отвечают, что не знают, кто мог напасть на офис и выкрасть людей…»

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По словам представителей «Укрнафты», ситуация напоминает рейдерский захват. Неизвестные вооруженные люди во вторник заблокировали вход в офис и никого из работников не пускают внутрь.

«Также, со слов наших работников, эти же люди еще вчера предложили им не выходить на работу сегодня», - сообщил Бурч.