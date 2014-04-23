Кабмин создает спецкомиссию, которая будет фиксировать факты истязаний в СИЗО и тюрьмах

Кабинет министров принял решение о создании специальной комиссии при Министерстве юстиции, которая будет заниматься фиксацией фактов нечеловеческого обращения с задержанными в СИЗО и тюрьмах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко во время брифинга в Кабмине.

Он напомнил, что Европейская комиссия по противодействию истязаниям направила Украине отчет о ситуации в стране за прошлый год. “Сегодня правительство Украины приняло решение об обнародовании этого отчета. Речь идет о тех фактах истязаний и нечеловеческого обращения, которые имели место в прошлом году и которые были зафиксированы международными экспертами, и впервые за всю историю украинской независимости правительство приняло решение этот отчет обнародовать”, - отметил министр.

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Он подчеркнул, что сегодня правительством Украины было принято решение относительно реакции на те факты, которые были установлены международными экспертами. По словам Петренко, принято решение о создании специальной комиссии при Минюсте, в которую войдут народные депутаты, представители правозащитных организаций, представители Минюста и пенитенциарной службы.

“Эта комиссия будет иметь право доступа к задержанным и заключенным в любых тюрьмах, в любых СИЗО. Фактически впервые в Украине мы предоставляем возможность правозащитным организациям иметь контакт с задержанными для того, чтобы фиксировать факты нечеловеческого обращения с ними со стороны соответствующих администраций этих тюрем”, - объяснил Петренко.

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Он также прибавил, что правительство приняло решение поручить Министерству юстиции и правоохранительным органам немедленно отстранить руководителей тех СИЗО и тюрем, где были установлены такие факты истязаний, и срочно возбудить уголовные производства.

Петренко уточнил, что согласно отчету, факты нечеловеческого обращения с задержанными зафиксированы в исправительной колонии №3 в Кривом Роге, в Одесском СИЗО, в Днепропетровском СИЗО, в Кривом Роге. “По этим учреждениям сегодня принято решение отстранить соответствующих сотрудников СИЗО. Сегодня Генеральная прокуратура по поручению правительства должна принять решение о процессуальных мерах в рамках уголовных дел. Мы четко понимаем, что комиссия, которая будет создана, первой своей задачей поставит выезд в эти учреждения для того, чтобы провести комплексную проверку их деятельности, пообщаться с заключенными и, возможно, выявить даже те факты, которые не попали в отчет Европейской комиссии», - сказал глава Минюста.