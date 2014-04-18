Завербованный разведкой РФ предатель добровольно сдался милиции

Два месяца он на территории Крыма следил за передвижением украинских военных подразделений и докладывал о состоянии обороноспособности отечественных вооруженных сил, сообщает ТСН.

Подрывную деятельность предатель вел и на материковой части, отслеживая размещение военных и правоохранителей на маршруте Одесса-Мелитополь-Луганск. За государственную измену можно сесть на 12 лет. Вместе с тем, в прокуратуре сообщили - в деле по тяжкой статье фигурирует явка с повинной.

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По мнению экспертов, это может означать, что агент пошел на полное сотрудничество со следствием.

Так, по словам прокурора Запорожской области Александра Шацкого, часть вторая статьи, по которой обвиняют парня, предусматривает - если человек добровольно пришел в милицию и покаялся в совершенном преступлении, то в отношении него уголовное дело прекращается.