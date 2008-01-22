Сын крупного чиновника спровоцировал аварию 11 машин в Одессе

Свыше 160 подписей собрала инициативная группа одесситов под обращением к руководству страны с призывом взять под контроль ход расследования причин и обстоятельств крупнейшего дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 12 января на улице Вильямса, вследствие которой погиб один человек и четверо получили травмы.

Как передает корреспондент УНИАН, виновником ночного столкновения 11 автомашин, четыре из которых не подлежат восстановлению, сотрудники ГАИ называют 18-летнего водителя автомобиля «Тойота Прадо» - сына одного из руководителей Одесского областного совета. Проведенная экспертиза показала, что студент-третьекурсник Одесской национальной юридической академии находился в момент аварии в нетрезвом виде.

По словам представителей инициативной группы, организовать сбор подписей их побудило то обстоятельство, что в последние годы дети и родственники многих высокопоставленных чиновников часто уклоняются от ответственности за подобные преступления, а возбужденные дела спустя некоторое время «рассыпаются или их спускают на тормозах».

Юрист Владимир СУДАКОВ заявил, что готов оказать бесплатную правовую помощь пострадавшим и требующим справедливого наказания виновника происшествия».

В обращении, адресованном также генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО, министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО, содержится просьба «лично проследить за соблюдением действующего законодательства при проведении досудебного следствия, не допустить нарушения прав потерпевших и давления на очевидцев преступления».

Инициаторы сбора подписей намерены сегодня отправить обращение.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре общественных связей Управления МВД Украины в Одесской области, новый начальник облуправления милиции Богдан КЕРНИЦКИЙ, в свою очередь, будет контролировать ход расследования уголовного дела, по которому сейчас проводится пять экспертиз.

По данным Департамента по связям с общественностью МВС Украины, относительно водителя «Тойота Прадо» следственным управлением ГУМВС Украины в Одесской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 286 часть 2 Криминального кодекса Украины.

На период следствия с него взята подписка о невыезде. Сейчас подозреваемый находится на стационарном лечении в нейрохирургическом отделении областной больницы и постоянно общается со следователем по данному делу.