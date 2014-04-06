На Хмельнитчине на месте памятника Ленину оборудовали "позорный столб" для российских политиков

В Хмельницкой области жители райцентра Шепетовка превратили постамент снесенного в ночь на 7 февраля памятника Ленину в позорный столб Владимира Путина, Валентины Матвиенко и российских сенаторов — уроженцев Украины, позволивших Путину ввести войска на территорию своей родины: львовянина Юрия Бирюкова, Анатолия Бондарука и Олега Ткача из Казатина на Виннитчине, Владимира Кулакова из Белой Церкви, дончанина Николая Рыжкова, Николая Максюты с Кировоградщины, мариупольца Николая Саблина, сообщает ZN.UA.

Шепетовцы обратились к СБУ с требованием запретить Валентине Матвиенко въезд в Украину.Читайте такжеСпикер Совета Федерации РФ заявила, что поддержит присоединение Крыма

Сама Матвиенко заявляет, что не испытывает теплых чувств к Шепетовке: "Мы оттуда уехали, когда мне было три года". При этом она умалчивает, что росла все же в Украине - ведь в 1952 г. ее семья переехала в Черкассы.