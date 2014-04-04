На Сумщину прибыли первые 18 переселенцев из Крыма.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумской облгосадминистрации, Государственной миграционной службой зарегистрированы 16 переселенцев, прибывших в область на постоянное место жительства, и 2 человека - сроком на 6 месяцев.

Вместе с тем семей военнослужащих из Крыма на Сумщине пока нет.

Согласно сообщению, в области действует штаб, который контролирует и координирует работу по вопросам размещения семей, прибывающих на территорию Сумщины из полуострова.

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На сегодня определены 12 объектов, которые готовы принять переселенцев. Продолжается работа по решению социально-бытовых проблем гражда , которые переселяются из Крыма, отметили в ОГА.