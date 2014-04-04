Польская таможня обнаружила в автомобиле из Украины рекордную партию героина

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, по данным таможенников, злоумышленники пытались перевезти 150 кг героина, из которых можно было сделать 600 тысяч так называемых дилерских доз.

"Это крупнейшая контрабанда героина, выявленная службами за последние семь лет, и одна из крупнейших в Европе", - отметили в пресс-службе таможни.

Наркотики были спрятаны в 300 черных полиэтиленовых пакетах под прицепом грузовика.

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Пресс-секретарь таможенной службы в Перемышле Эдита Хадовска сказала УНИАН, что у грузовика были иностранные номерные знаки, но отказалась уточнить, были ли они украинскими.

Собеседник также не дала дополнительных комментариев, отметив, что дело передано для расследования в Центральное следственное бюро польской полиции в Жешове.