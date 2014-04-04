Сегодня в Украине ожидается теплая дождливая погода

Также дожди пройдут в большинстве областей, лишь на западе и севере осадков станет меньше. Температура воздуха в течение дня составит +8+14 градусов, на западе и в южной части до +13+18 градусов, сообщает opogode.ua.

В западной части без существенных осадков, местами небольшой дождь. Температура воздуха +10+15 , на Закарпатье до +15+17 градусов.

В северных областях преимущественно без осадков, лишь местами небольшой дождь. Температура воздуха +7+13 градусов.

Читайте такжеСиноптики прогнозируют холодное летоВ центральных областях временами дожди. Температура воздуха +8+14 градусов.

На востоке будет облачная дождливая погода, возможны сильные осадки. Температура воздуха +5+10 градусов.

На юге - преимущественно дожди, лишь в Крыму сухая погода . Температура воздуха +9+14, в Одесской области до +18 градусов.

В Киеве преимущественно без осадков. Температура воздуха +10+12 градусов.

Ветер ожидается в Украине юго-западный, 5-12 м/с.