Из-за долгов проведение ВНО в Украине под угрозой срыва

Директор Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук заявляет о том, что проведение внешнего независимого оценивания в 2014 году под угрозой срыва из-за недофинансирования и проблем в сфере защиты материалов ВНО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор УЦОКО Ликарчук заявил на пресс-конференции.

Читайте такжеЦентр ВНО: Тестирование в Крыму провести невозможно

По его словам, на сегодняшний день УЦОКО должен был уже изготовить 93% тетрадей-тестов для ВНО, но фактически напечатано лишь 39%.

Линия печати тетрадей-тестов простаивает с 20 марта из-за того, что предыдущее руководство УЦОКО оставило после себя полмиллиона гривень долгов с прошлого года.

Еще одним риском для проведения ВНО он назвал дефицит финансов в целом в системе УЦОКО. Он объяснил, что для полноценного и своевременного проведения ВНО необходимо 9,48 млн грн., а пока центр получил лишь 3 млн. Если необходимые средства не поступят на протяжении 8-9 дней, то график подготовки и проведения ВНО будет сорван окончательно.

Также Ликарчук отметил, что под угрозой и защита информации в системе УЦОКО. По его словам, об этом центру сообщила Служба безопасности Украины. Еще одним риском Ликарчук назвал кадровый дефицит сотрудников УЦОКО: на сегодняшний день вакантна каждая 10 единица штатного расписания, и многие сотрудники центра работают по совместительству.

Читайте такжеАбитуриенты сдали тестовое ВНО по всей Украине, включая Крым

В свою очередь, заместитель министра образования и науки Павел Полянский обратился к общественности, бизнесу и благотворительным фондам с просьбой безотлагательно предоставить УЦОКО материальную помощь в виде необходимых материалов и оборудования для того, чтобы успеть в отведенное время напечатать тетради-тесты для проведения внешнего независимого оценивания.