В Ривненской области Mercedes сбил велосипедиста, погибло трое людей

Сегодня в 5.00 близ с. Дубки Сарненского района Ривненской области на 292-ом км автодороги Киев-Варшава во время ДТП погибло трое человек.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, по предварительной информации, водитель легкового автомобиля Mercedes совершил наезд на велосипедиста, автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Вследствие дорожно-транспортного происшествия погибли велосипедист и двое пассажиров автомобиля. Читайте такжеВ Киеве произошло крупное ДТП: 3 человека погибли, еще 1 - в тяжелом состоянии На месте события работала оперативная группа Главного управления ГСЧС Украины в Ривненской области.

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