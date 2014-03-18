Украинцы пожертвовали почти 10 миллионов гривен украинской армии

Как сообщили УНИАН в Управлении прессы и информации Минобороны Украины, в частности, юридическими лицами осуществлен перевод около 1,9 млн грн, из которых 119 тыс. грн – на медицинское, остальные – на материально-техническое обеспечение Вооруженных сил.

От физических лиц на счета Министерства обороны поступило 5 млн 746 тыс. грн (5 млн 336 тыс. грн на материально-техническое и 410 тыс. – на медицинское обеспечение).

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При помощи звонков на единый мобильный номер “565” в поддержку украинской армии перечислено 2 млн 235 тыс. грн (все – на материально-техническое обеспечение ВСУ).

Как сообщал УНИАН, внебюджетные счета для оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины и новосозданной Национальной гвардии Украины были открыты на прошлой неделе.