Дубина сегодня предложит «Газпрому» заключить прямой договор поставки газа

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Олег ДУБИНА сегодня вылетел в Москву, где планирует провести переговоры с руководством ОАО "Газпром" и предложить заключить прямой договор поставки газа. Об этом УНИАН сообщил источник в НАК "Нафтогаз Украины".

По словам собеседника агентства, О.ДУБИНА проводит переговоры с "Газпромом" в соответствии с протокольным поручением премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО от 9 января.

Согласно этому документу, в частности, Минтопэнерго, Минфину, Минэкономики и НАК "Нафтогаз Украины" поручено проанализировать обоснованность расчетов ставки платы за транзит российского природного газа по территории Украины и целесообразность частичного изменения ее структуры путем получения от заказчика услуг по транспортировке необходимых объемов технологического газа для осуществления работ по транспортировке.

Напомним, что в декабре 2007 года, еженедельник "Зеркало недели" со ссылкой на советника председателя правления "Нафтогаза Украины" Юрия ВИТРЕНКО обнародовал информацию, что по расчетам компании экономически обоснованная ставка транзита газа по территории Украины должна составлять в 2007 году 7,48 долл. за тыс. куб на 100 км, в 2008 году - 9,32 долл.

Сейчас ставка транзита газа по территории Украины составляет 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км. В 2007 году ставка составляла 1,6 долл.

Как сообщал УНИАН, 16 января первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ сообщил, что в ближайшее время председатель правления "Нафтогаза Украины" Олег ДУБИНА посетит Москву для переговоров с "Газпром" по вопросам поставок газа, в частности по транзиту топлива.

Справка УНИАН. 4 декабря 2007 года Россия и Украина согласовали цену газа на 2008 год на уровне 179,5 долл. за тыс. куб. м на границе с Украиной. Ставка за транзит российского газа через территорию Украины с 2008 г. будет составлять 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км, через территорию России для Украины - 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км.

5 декабря 2007 года Украина и Россия подписали контракты на поставку природного газа в 2008 году. Контракты были подписаны между RosUkrEnergo A.G. (Швейцария) и ЗАО "УкрГаз-Энерго".