ГПУ зафиксировала за две недели 63 нападения на правоохранителей с использованием оружия

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил начальник Главного управления по надзору за соблюдением законов по уголовному производству Генеральной прокуратуры Николай Гошовский.

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“В последнее время в Украине получили распространение факты вмешательства членов общественных организаций, отдельных граждан в деятельность правоохранительных органов, судебных органов, исполнительной власти и органов местного самоуправления. При этом используется камуфляжная форма, холодное оружие - дубинки, ножи, кастеты, огнестрельное оружие. Всего с 23 февраля и по сегодняшний день совершено 63 нападения на работников правоохранительных органов”, - сказал он.

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Также Гошовский отметил, что “генеральным прокурором ориентированы прокуроры областей на местах безотлагательно провести координационные совещания с руководителями других правоохранительных органов и по каждому факту самоуправных действий, незаконного ношения оружия, холодного или огнестрельного, принимать соответствующие адекватные меры, вносить в Единый реестр досудебных расследований такие сообщения, задерживать виновных лиц, в короткий срок проводить расследование и передавать виновных в суд”.