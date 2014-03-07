Воспитанников Севастопольского Военно-морского лицея приглашают учиться в Киеве

Об этом УНИАН сообщили в Управлении прессы и информации Министерства обороны Украины.

На данный момент руководящим составом лицея, при содействии Департамента военного образования и науки Минобороны, созданы все условия для встречи, организации полноценной учебы и комфортного пребывания в стенах учебного заведения, говорится в сообщении.

Читайте такжеКабмин примет решение о повышении денежного обеспечения военнослужащих ВСУ

«Гордимся вашим мужеством и выдержкой, стремлением к учебе даже в таких сложных условиях. Благодаря вашей стойкости в десятки раз поднялся дух патриотизма лицеистов Киевского военного лицея им. Богуна», - подчеркивается в обращении киевлян к севастопольцам.