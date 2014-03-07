Воспитанников Севастопольского Военно-морского лицея приглашают учиться в Киеве
13:05, 07 марта 2014Общество
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Педагогический состав и лицеисты Киевского военного лицея им. Ивана Богуна приглашают воспитанников Севастопольского Военно-морского лицея продолжить обучение в их заведении в столице.
Киевский военный лицей им. Ивана Богуна готов принять курсантов из Севастополя / mil.gov.ua
Об этом УНИАН сообщили в Управлении прессы и информации Министерства обороны Украины.
На данный момент руководящим составом лицея, при содействии Департамента военного образования и науки Минобороны, созданы все условия для встречи, организации полноценной учебы и комфортного пребывания в стенах учебного заведения, говорится в сообщении.
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«Гордимся вашим мужеством и выдержкой, стремлением к учебе даже в таких сложных условиях. Благодаря вашей стойкости в десятки раз поднялся дух патриотизма лицеистов Киевского военного лицея им. Богуна», - подчеркивается в обращении киевлян к севастопольцам.
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